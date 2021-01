The Sandman: Tom Sturridge nel cast della serie Netflix con Gwendoline Christie e Charles Dance (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarà Tom Sturridge il protagonista di The Sandman, la nuova serie Netflix tratta dai fumetti di Neil Gaiman; l'attore britannico affiancherà Gwendoline Christie e Charles Dance. The Sandman ha trovato il suo protagonista: sarà Tom Sturridge a vestire i panni di Sogno nella serie Netflix ispirata all'opera di Neil Gaiman, di cui è attualmente in lavorazione la prima stagione, con una seconda già confermata. Tom Sturridge si troverà così a interpretare il signore del regno dei sogni, ma se Morpheus è noto per essere un solitario, il suo interprete ha già intorno molti compagni d'avventura, ovvero gli altri 6 membri del cast fin qui annunciati, a cui, come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarà Tomil protagonista di The, la nuovatratta dai fumetti di Neil Gaiman; l'attore britannico affiancherà. Theha trovato il suo protagonista: sarà Toma vestire i panni di Sogno nellaispirata all'opera di Neil Gaiman, di cui è attualmente in lavorazione la prima stagione, con una seconda già confermata. Tomsi troverà così a interpretare il signore del regno dei sogni, ma se Morpheus è noto per essere un solitario, il suo interprete ha già intorno molti compagni d'avventura, ovvero gli altri 6 membri delfin qui annunciati, a cui, come ...

PandArancio : RT @SkyTG24: The Sandman, ecco il cast della serie tv Netflix - SkyTG24 : The Sandman, ecco il cast della serie tv Netflix - 3cinematographe : #TheSandman: svelato il cast della serie #Netflix. C'è anche Charles Dance! - RedCapes_it : The Sandman – Netflix annuncia il cast della serie tratta dal fumetto di Neil Gaiman - badtasteit : #TheSandman: #Netflix svela il cast della serie e conferma #TomSturridge nel ruolo di Sogno -

Ultime Notizie dalla rete : The Sandman The Sandman: svelato il cast della serie Netflix. C’è anche Charles Dance! Cinematographe.it - FilmIsNow The Sandman: Netflix annuncia il cast della serie tv live action

La popolare saga dark fantasy ideata da Neil Gaiman, The Sandman, sta per passare dal formato cartaceo a quello televisivo. Netflix, infatti, ha appena annunciato il cast ufficiale che interpreterà i ...

Sandman, svelato il cast dell’attesa serie tratta dal fumetto

Scopriamo il cast di "The Sandman", l'attesa serie tv Netflix tratta dall'omonima serie a fumetti di Neil Gaiman attualmente in fase di produzione.

La popolare saga dark fantasy ideata da Neil Gaiman, The Sandman, sta per passare dal formato cartaceo a quello televisivo. Netflix, infatti, ha appena annunciato il cast ufficiale che interpreterà i ...Scopriamo il cast di "The Sandman", l'attesa serie tv Netflix tratta dall'omonima serie a fumetti di Neil Gaiman attualmente in fase di produzione.