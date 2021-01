Tg Politico Parlamentare | edizione del 28 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Veneto potrebbe passare in giallo. Sotto osservazione Emilia-Romagna e Calabria. La Lombardia dovrebbe restare arancione ancora per una settimana, almeno fino al 7 febbraio. Rischiano di rimanere arancioni anche Lazio e Piemonte. Dal 31 in gennaio entrera’ in vigore la nuova ordinanza del ministero della salute per fronteggiare il rischio Covid. Nel Lazio sara’ la cabina di regia del 5 febbraio a valutare un eventuale declassamento. Per passare alla fascia di rischio inferiore si deve stare per 14 giorni in un livello basso dei parametri monitorati dall’Istituto superiore di sanita’. In questo senso l’andamento dei dati non sembra ancora favorevole per Lazio e Piemonte. Rimane a rischio anche la Puglia. CONSULTAZIONI, IL GIORNO DI RENZI