Tg Pediatria | edizione del 28 gennaio 2021

(Di giovedì 28 gennaio 2021) "La celiachia non rappresenta un rischio per l'aumento dell'infezione da Covid-19. È stato creato un registro internazionale per riportare tutti i casi di associazione tra malattia celiaca e virus. In Italia abbiamo registrato 14 casi, due di questi hanno avuto bisogno di ospedalizzazione". Lo afferma Elena Lionetti, biologa nutrizionista dell'azienda ospedaliera universitaria 'Ospedali Riuniti Ancona'.