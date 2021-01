Terremoto oggi in Italia 28 gennaio 2021: scossa in provincia di Roma | Tempo reale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Terremoto oggi 28 gennaio 2021 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 28 gennaio 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 02,25 – scossa in provincia di Roma Una scossa di ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021)28Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse diindi, giovedì 28: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 02,25 –indiUnadi ...

