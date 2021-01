Tensioni sul pubblico al festival | Amadeus vuole lasciare

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Francesca Galici Dario Franceschini esclude ogni possibilità dial teatro Ariston per Sanremo:ora punta i piedi e minaccia dila direzione artistica Come se non bastasse la tensione politica della crisi di governo, in queste ore sta crescendo anche la tensione per l'organizzazione deldi Sanremo ma le due circostanze, probabilmente potrebbero essere in qualche modo collegate. Che Sanremo 2021 non fosse facile da organizzare,lo sapeva fin dall'inizio. La pandemia non accenna a indietreggiare, l'Italia è nel caos per il ritardo nelle forniture di vaccini e le restrizioni sono ancora forti per cercare di limitare il contagio. Il direttore artistico delle sta provando tutte per riuscire a dare il via alla kermesse ...