Tennis: Jannik Sinner, tra Djokovic, Nadal, Adelaide e le prospettive di Melbourne (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di ritorno in campo per Jannik Sinner questa notte ad Adelaide. L’altoatesino, numero 36 del mondo, è al primo assaggio di 2021 nel luogo dove ha passato la quarantena, allenandosi con Rafael Nadal. Il suo primo avversario, anche se questo non conterà nelle statistiche ufficiali per ovvie ragioni, sarà Novak Djokovic, il numero 1 del mondo: l’appuntamento è per questa notte alle 3:30. Entrambi ancora non sono scesi in campo nel 2021, Sinner perché non ha giocato ad Antalya, dov’era originariamente iscritto, mentre Djokovic ha scelto direttamente l’Australia, dove si è trovato anche ad avere a che fare con vicende che oltrepassano la stretta questione Tennistica. Non sarà questo l’unico appuntamento precedente gli Australian Open per quanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di ritorno in campo perquesta notte ad. L’altoatesino, numero 36 del mondo, è al primo assaggio di 2021 nel luogo dove ha passato la quarantena, allenandosi con Rafael. Il suo primo avversario, anche se questo non conterà nelle statistiche ufficiali per ovvie ragioni, sarà Novak, il numero 1 del mondo: l’appuntamento è per questa notte alle 3:30. Entrambi ancora non sono scesi in campo nel 2021,perché non ha giocato ad Antalya, dov’era originariamente iscritto, mentreha scelto direttamente l’Australia, dove si è trovato anche ad avere a che fare con vicende che oltrepassano la stretta questionetica. Non sarà questo l’unico appuntamento precedente gli Australian Open per quanto ...

SINNER: “HO ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE”

TENNIS – Il fatto di essere nato appena sei mesi dopo il primo titolo Atp conquistato da Roger Federer viene da visto da molto come un “segnale”. Ovviamente paragonarlo al campione svizzero è un qualc ...

