Tennis, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic ad Adelaide: un'occasione da sfruttare per l'azzurro (Di giovedì 28 gennaio 2021) No, non è una semplice esibizione, ma un'occasione da sfruttare. Jannik Sinner si prepara a quel che sarà, una specie di show ad Adelaide (Australia). In terra australiana, prima di pensare al torneo di Melbourne e allo Slam immediatamente successivo, l'altoatesino è atteso da una sfida molto particolare: affrontare il n.1 del mondo Novak Djokovic. Di che cosa stiamo parlando? Ci si riferisca al "A Day at the Drive", una competizione organizzata ad arte per permettere ai Tennisti presenti nella tanto discussa bolla di Adelaide di confrontarsi e regalare spettacolo. Oltre ai due citati, ci saranno Serena Williams, Rafael Nadal, con cui Jannik si è allenato nella quarantena, Dominic Thiem, Simona Halep, ...

