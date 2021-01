Tennis, Jannik Sinner: “Cerco di imparare e migliorare giorno dopo giorno, prendo spunto dal match con Nadal” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Jannik Sinner prosegue nel suo percorso di avvicinamento agli Australian Open 2021 e continua nei suoi allenamenti in quel di Adelaide. Il nostro giovane talento sa di trovarsi di fronte ad un anno davvero importante per la sua carriera. dopo aver chiuso un 2020 quanto mai complicato per colpa della pandemia, ma nel quale ha messo in mostra diversi segnali importanti, ora per l’altoatesino è tempo di fare sul serio. dopo la vittoria nel torneo di Sofia a novembre è diventato il più giovane italiano di sempre a vincere un titolo ATP. Oltre a quel traguardo, non va dimenticato, è stato il rivale più arcigno nella cavalcata di Rafa Nadal in quel di Parigi. Un match nel quale lo spagnolo ha dovuto faticare parecchio per piegare il nostro portacolori e, contemporaneamente, un momento ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)prosegue nel suo percorso di avvicinamento agli Australian Open 2021 e continua nei suoi allenamenti in quel di Adelaide. Il nostro giovane talento sa di trovarsi di fronte ad un anno davvero importante per la sua carriera.aver chiuso un 2020 quanto mai complicato per colpa della pandemia, ma nel quale ha messo in mostra diversi segnali importanti, ora per l’altoatesino è tempo di fare sul serio.la vittoria nel torneo di Sofia a novembre è diventato il più giovane italiano di sempre a vincere un titolo ATP. Oltre a quel traguardo, non va dimenticato, è stato il rivale più arcigno nella cavalcata di Rafain quel di Parigi. Unnel quale lo spagnolo ha dovuto faticare parecchio per piegare il nostro portacolori e, contemporaneamente, un momento ...

