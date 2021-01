Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: NATASCHA lascia MICHAEL ed esce di scena (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono settimane ormai che NATASCHA Schweitzer (Melanie Wiegmann) è scomparsa nel nulla a Tempesta d’amore, lasciando un enorme vuoto al Fürstenhof e, soprattutto, nella vita di MICHAEL Niederbühl (Erich Altenkopf). Dopo aver a lungo sperato che la moglie sarebbe presto tornata a casa, il medico sta infatti iniziando a preoccuparsi… Ebbene, nelle prossime puntate italiane l’uomo scoprirà finalmente il vero motivo per cui la sua amata continua a rimandare il rientro a Bichlheim. E, purtroppo per lui, la spiegazione andrà ben oltre le sue previsioni più pessimistiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André capisce che ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono settimane ormai cheSchweitzer (Melanie Wiegmann) è scomparsa nel nulla ando un enorme vuoto al Fürstenhof e, soprattutto, nella vita diNiederbühl (Erich Altenkopf). Dopo aver a lungo sperato che la moglie sarebbe presto tornata a casa, il medico sta infatti iniziando a preoccuparsi… Ebbene, nelle prossime puntatel’uomo scoprirà finalmente il vero motivo per cui la sua amata continua a rimandare il rientro a Bichlheim. E, purtroppo per lui, la spiegazione andrà ben oltre le sue previsioni più pessimistiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntate: André capisce che ...

