Tempesta d'amore, anticipazioni 29 gennaio: Christoph fa una richiesta inaspettata a Linda

anticipazioni Tempesta d'amore puntata del 29 gennaio: Christoph farà una richiesta totalmente inaspettata a Linda; la giovane donna resterà completamente di stucco. Cosa avrà in mente Christoph? Scopriamolo insieme, andando ad osservare con attenzione la trama del nuovo appuntamento dell'amatissima soap opera tedesca.

Trama Tempesta d'amore puntata del 29 gennaio 2021

Gli spoiler rivelano che nel nuovo appuntamento, vedremo Lucy lottare per restare insieme a Bela ma quest'ultimo sarà intenzionato a dirli addio. La Eherlinger nel tentativo di riconquistare il suo amato preparerà una montagna di bigliettini. Basterà questo gesto per convincere Bela? Lucy e Bela riusciranno ad ...

