Superlega tra il "no" della Fifa e gli interessi economici: la situazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Superlega, dal "no" della Fifa e della Uefa agli interessi economici: ecco qual è la situazione del campionato ideato a Agnelli e dall'Eca Il Corriere dello Sport rilancia sulla Superlega, rendendo nota quella che sarebbe l'idea di Andrea Agnelli. Secondo il quotidiano, il presidente bianconero avrebbe intenzione di stabilire la partecipazione al super campionato valutando l'interesse dei tifosi e basata sui meriti sportivi. La Fifa e l'UEFA si sono già espresse contrariamente: il progetto fa paura perché taglia fuori gli organi massimi, ma gli interessi economici spingono in questa direzione.

