Storici: è morto Jean Richard, insigne studioso delle Crociate (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parigi, 28 gen. - (Adnkronos) - Lo storico francese Jean Richard, specialista delle Crociate e tra i massimi studiosi della letteratura di viaggi nell'Occidente medievale, è morto a Digione. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 7 febbraio. Archivista paleografo, si laureò in storia medievale all'Università della Sorbona a Parigi e dal 1955 al pensionamento ha insegnato all'Università di Digione, dove è stato anche preside della Facoltà di Lettere. Per quasi 60 anni il professor Richard si è dedicato a ricerche sulle Crociate. In parallelo ha studiato la letteratura medievale sul viaggio, che va dalle guide per pellegrini e mercanti alla corrispondenza epistolare, alle relazioni di ambasciatori e missionari, e arriva fino ad opere di carattere prettamente geografico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parigi, 28 gen. - (Adnkronos) - Lo storico francese, specialistae tra i massimi studiosi della letteratura di viaggi nell'Occidente medievale, èa Digione. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 7 febbraio. Archivista paleografo, si laureò in storia medievale all'Università della Sorbona a Parigi e dal 1955 al pensionamento ha insegnato all'Università di Digione, dove è stato anche preside della Facoltà di Lettere. Per quasi 60 anni il professorsi è dedicato a ricerche sulle. In parallelo ha studiato la letteratura medievale sul viaggio, che va dalle guide per pellegrini e mercanti alla corrispondenza epistolare, alle relazioni di ambasciatori e missionari, e arriva fino ad opere di carattere prettamente geografico. ...

