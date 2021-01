Stop alle armi a Riad e Abu Dhabi. Cosa ci dice di Biden e il Golfo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli Stati Uniti hanno momentaneamente sospeso la vendita di caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti – una mossa spinta dall’amministrazione Trump nelle ultime ore di operatività, dopo che da diverso tempo se ne parlava e dopo che era diventata una questione più concreta con la chiusura degli Accordi di Abramo, con cui Abu Dhabi ha normalizzato i rapporti con Tel Aviv. La decisione dell’amministrazione Biden ha attirato subito molta attenzione, perché è sembrata una mossa in grado di modificare qualCosa nelle relazioni tra gli Emirati e gli Usa, anche alla luce di diverse polemiche congressuali che erano seguite a questa e ad altre vendite di armamenti nel Golfo. In particolare quelle all’Arabia Saudita – sospese anch’esse momentaneamente – con i rappresentanti democratici che hanno sollevato questioni di carattere ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli Stati Uniti hanno momentaneamente sospeso la vendita di caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti – una mossa spinta dall’amministrazione Trump nelle ultime ore di operatività, dopo che da diverso tempo se ne parlava e dopo che era diventata una questione più concreta con la chiusura degli Accordi di Abramo, con cui Abuha normalizzato i rapporti con Tel Aviv. La decisione dell’amministrazioneha attirato subito molta attenzione, perché è sembrata una mossa in grado di modificare qualnelle relazioni tra gli Emirati e gli Usa, anche alla luce di diverse polemiche congressuali che erano seguite a questa e ad altre vendite di armamenti nel. In particolare quelle all’Arabia Saudita – sospese anch’esse momentaneamente – con i rappresentanti democratici che hanno sollevato questioni di carattere ...

