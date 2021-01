Stefano Bonaccini indagato per abuso d’ufficio dopo l’esposto di un sindaco del Ferrarese (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bonaccini indagato per abuso d’ufficio Stefano Bonaccini risulta indagato per abuso di ufficio nell’inchiesta della Procura di Ferrara sul cosiddetto “Caso Jolanda”. Lo rivela il “Resto del Carlino” di Ferrara. “Sapevamo dell’iscrizione ma non abbiamo alcun profilo di preoccupazione”, ha dichiarato sul quotidiano Vittorio Manes, avvocato di Bonaccini. l’esposto da cui è nata l’inchiesta fu presentato alla fine della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna da Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda di Savoia, comune in provincia di Ferrara a cui allegò l’audio di una telefonata con il governatore in merito alla scelta della civica Elisa Trombin (sua vice ed ex sindaco di ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021)perrisultaperdi ufficio nell’inchiesta della Procura di Ferrara sul cosiddetto “Caso Jolanda”. Lo rivela il “Resto del Carlino” di Ferrara. “Sapevamo dell’iscrizione ma non abbiamo alcun profilo di preoccupazione”, ha dichiarato sul quotidiano Vittorio Manes, avvocato dida cui è nata l’inchiesta fu presentato alla fine della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna da Paolo Pezzolato,di Jolanda di Savoia, comune in provincia di Ferrara a cui allegò l’audio di una telefonata con il governatore in merito alla scelta della civica Elisa Trombin (sua vice ed exdi ...

