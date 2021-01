Stefania Orlando, Roncato ha telefonato al marito: la promessa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il marito di Stefania Orlando è preoccupato per lei, ha poi svelato di aver ricevuto una telefonata da Andrea Roncato, ecco cosa si sono detti Stefania Orlando sembra essere convinta di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildiè preoccupato per lei, ha poi svelato di aver ricevuto una telefonata da Andrea, ecco cosa si sono dettisembra essere convinta di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GrandeFratello : È bionda fuori e bionda dentro... abbiamo insistito tanto per averla: in collegamento abbiamo la nostra prima invia… - AlexAng68052367 : RT @Fabio22338004: @RutaAllTheWay Per chi volesse sapere cosa significa essere donna con la “D” maiuscola basta vedere MTR E STEFANIA ORLAN… - biscottibrucia2 : RT @ssofiaaaas: Tommaso: “Io non sarei mai stato così in compagnia se non fosse per lei, se non fosse per Stefania Orlando, che è stata al… - pazzeskomilano : RT @gvccixgigi: stefania orlando ti amo immensamente - Alice__LC : RT @Rory9210: ' Essere o non essere ' in romano recitato da Stefania Orlando ?????? #gfvip #tzvip #sovip -