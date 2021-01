Stasera in tv: biopic su una star mondiale da 300 milioni di dischi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda un biopic musicale con protagonista Taron Egerton nei panni di una star della musica mondiale Stasera in tv, alle 21:21, su Canale 5, andrà in onda Rocketman. Il film del 2019, diretto da Dexter Fletcher, si è aggiudicato il premio Oscar per la miglior canzone. La pellicola narra la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni ’80. Cast Il cast comprende anche: Jamie Bell: Bernie Taupin Richard Madden: John Reid Bryce Dallas Howard: Sheila Eileen Gemma Jones: Ivy Steven Mackintosh: Stanley Tom Bennett: Fred Charlie Rowe: Ray Williams Stephen Graham: Dick James Tate Donovan: Doug Weston Matthew Illesley: Reggie bambino Kit Connor: Reggie adolescente Jason ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021)in tv, in prima serata, andrà in onda unmusicale con protagonista Taron Egerton nei panni di unadella musicain tv, alle 21:21, su Canale 5, andrà in onda Rocketman. Il film del 2019, diretto da Dexter Fletcher, si è aggiudicato il premio Oscar per la miglior canzone. La pellicola narra la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni ’80. Cast Il cast comprende anche: Jamie Bell: Bernie Taupin Richard Madden: John Reid Bryce Dallas Howard: Sheila Eileen Gemma Jones: Ivy Steven Mackintosh: Stanley Tom Bennett: Fred Charlie Rowe: Ray Williams Stephen Graham: Dick James Tate Donovan: Doug Weston Matthew Illesley: Reggie bambino Kit Connor: Reggie adolescente Jason ...

DBenedectus : La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 27 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro - RibModerato : RT @FreakManVirtue: @RibModerato @_imnyx @Peter_Italy Ciao Nyx e Ribelle, bellissimi tweets, ma vi ricordo che il palinsesto lo decido io e… - FreakManVirtue : @RibModerato @_imnyx @Peter_Italy Ciao Nyx e Ribelle, bellissimi tweets, ma vi ricordo che il palinsesto lo decido… - DBenedectus : La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 25 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro - IlFaccina : Io: 'stasera guardiamo un biopic con morgan freeman da giovane, un filmone' Mia madre: 'No, io quello di sanremo no… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera biopic Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 28 gennaio Sky Tg24 Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 28 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 28 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le P ...

Rocketman, trama e trailer del film in onda giovedì 28 gennaio su Canale 5

Rocketman film in onda stasera su Canale 5 giovedì 28 gennaio 2021. Trama completa, cast, trailer. Dove in streaming online.

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 28 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le P ...Rocketman film in onda stasera su Canale 5 giovedì 28 gennaio 2021. Trama completa, cast, trailer. Dove in streaming online.