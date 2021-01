Sport a 50 anni | 10 minuti al giorno contro il declino cognitivo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Camminare fa bene al cervello: 10 consigli per iniziare subito guarda le foto A 50è facile “andare fuori forma fisica”, aumentare la massa grassa a causa del calo ormonale e della vita che può diventare più sedentaria. Ma il nuovo assetto ormonale può portare anche un progressivo deficit mentale. Difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, parole che saltano mentre si parla. Ebbene, ora c’è una buona notizia: possono bastare 10aldi esercizio fisico per prevenire il. ...

SkySport : Serie A, Buffon compie 43 anni: i giocatori più anziani in campo. LA CLASSIFICA - GoalItalia : Leggenda del basket, atleta esemplare, icona dello sport mondiale ?? Il 26 gennaio 2020 se ne andava tragicamente K… - ilpost : La riforma dello #sport voluta dal primo governo Conte non rispetta la Carta Olimpica e dopo quasi due anni di disc… - Agenzia_Ansa : #F1: è morto lo spagnolo Adrian #Campos, scoprì Fernando #Alonso. Fondò la sua scuderia e fu un pilota della Minard… - fisco24_info : F1: è morto spagnolo Adrian Campos, scoprì Fernando Alonso: Fondò la sua scuderia e fu un pilota della Minardi, ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport anni

L'ex Assessore allo Sport di Torino ha una passione smisurata per il Toro e ha cercato di ridare dignità al Filadelfia arrivando ad incatenarsi davanti al cancello. Ora fa solo ...In un video pubblicato dalla scuderia, il tedesco è apparso stempiato e senza il suo ciuffo. Il nuovo look è diventato subito virale Vita nuova, nuovo look. Sebastian Vettel si è presentato con i cape ...