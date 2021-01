Spettacolo Atalanta, Lazio battuta: i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per la terza volta nell’era Gasperini, la Dea raggiunge le semifinali di Coppa Italia. A farne le spese in questa edizione dopo il Cagliari è la Lazio di Simone Inzaghi. Le sfide tra neroazzurri e biancocelesti possiedono una costante: lo Spettacolo. Nelle ultime undici sfide, quarantaquattro gol totali (ventisei per l’Atalanta e diciotto per la Lazio); numeri che rappresentano la vivacità di una partita vissuta a fasi alterne. Capace a tratti di metter all’angolo l’avversario, la formazione ha pagato alcuni momenti di black-out passando in svantaggio nel primo tempo e non riuscendo a chiudere il match con il rigore di Zapata. Nonostante l’espulsione di Palomino, gli uomini del Gasp sono riusciti a cogliere una vittoria di sacrificio, macchiata da alcuni errori, ma raggiunta grazie a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per la terza volta nell’era Gasperini, la Dea raggiunge le semifinali di. A farne le spese in questa edizione dopo il Cagliari è ladi Simone Inzaghi. Le sfide tra neroazzurri e biancocelesti possiedono una costante: lo. Nelle ultime undici sfide, quarantaquattro gol totali (ventisei per l’e diciotto per la); numeri che rappresentano la vivacità di una partita vissuta a fasi alterne. Capace a tratti di metter all’angolo l’avversario, la formazione ha pagato alcuni momenti di black-out passando in svantaggio nel primo tempo e non riuscendo a chiudere il match con il rigore di Zapata. Nonostante l’espulsione di Palomino, gli uomini del Gasp sono riusciti a cogliere una vittoria di sacrificio, macchiata da alcuni errori, ma raggiunta grazie a ...

