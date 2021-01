Speranza sentito su piano pandemico Da Bergamo a Roma per audizioni dei tecnici (Di giovedì 28 gennaio 2021) I pm di Bergamo stanno sentendo a Roma il ministro della Salute Roberto Speranza, come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della pandemia nella provincia di Bergamo e, in particolare sugli aspetti che riguardano il piano pandemico. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 28 gennaio 2021) I pm distanno sentendo ail ministro della Salute Roberto, come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della pandemia nella provincia die, in particolare sugli aspetti che riguardano il

rep_milano : Coronavirus, il ministro Speranza sentito dai pm di Bergamo sul piano pandemico - arquer12 : RT @riktroiani: ++ Il procuratore aggiunto di #Bergamo, M.Cristina Rota, è al Ministero della Salute dove è in programma l'audizione del mi… - webecodibergamo : Da questa mattina - riccardosozio : RT @riktroiani: ++ Il procuratore aggiunto di #Bergamo, M.Cristina Rota, è al Ministero della Salute dove è in programma l'audizione del mi… - SibillaeApollo : @IlBarone_Siculo Era un apprezzamento sentito!?? Io scrivo come parlo con la speranza si capisca il senso! Buongiorno a te ?? -

