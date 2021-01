Spencer | Lady Diana | la prima foto di Kristen Stewart

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono cominciate da un po’ le riprese del film di Pablo Larrain,, incentrato sulla figura della Principessa del Galles,, interpretata da. Moglie del Principe Carlo, poi ex moglie, poi icona di stile, poi promotrice dei valori femminili, quella che fu la principessa più amata dal popolo inglese, continua tutt’oggi, 24 anni dopo la sua tragica morte, a far parlare di sé. Di cosa parlerà “”? Scritto da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, la pellicola racconterà i giorni in cuiha annunciato alla famiglia Reale la decisione di divorziare dal Principe Carlo. Fatto realmente accaduto, al tempo, durante le festività natalizie nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Variety Variety ha pubblicato in ...

Lo scatto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana è accompagnato anche da una breve dichiarazione dell'attrice:. Spencer è come un'immersione in chi Diana si trovava a essere in quello che è stato ...