Spencer | Jonny Greenwood dei Radiohead firmerà la score del biopic con Kristen Stewart

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 gennaio 2021), chitarrista dei, comporrà le musiche disu Lady Diana interpretato dae diretto da Pablo Larrain. Ieri la prima immagine ufficiale dinei panni di Lady Diana è rimbalzata sui media. A poche ore di distanza è stato annunciato che a comporre ladelsarà, compositore e chitarrista dei. Un'icona di bellezza come Dianae un'icona musicale come isi uniscono per dar vita adiretto dal cileno Pablo Larrain. The Film Stage ...