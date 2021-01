SpaceX alla conquista di Marte, pronta al decollo la Starship SN9 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il test fallito del SLS (Space Launch System) della NASA, con i motori che avrebbero dovuto restare accesi per otto minuti salvo poi spegnersi dopo 60 secondi per un’avaria del sistema, è l’emblema di una corsa allo spazio diversa da come era iniziata, con i privati che diventano le colonne portanti del programma spaziale di un paese; nel caso americano vi sono alle guida gli uomini più ricchi del mondo, Elon Musk con la sua SpaceX e Jeff Bezos, il patron di Amazon, con la Blue Origin. Ma è della prima che parleremo in questo post; ormai azienda fidata dell’agenzia spaziale americana, quella di Elon Musk è passata alla storia con la missione “Launch America” dello scorso maggio, fornendo agli astronauti americani e al governo statunitense un mezzo autonomo per raggiungere lo spazio, senza doversi più “appoggiare” ai russi. La prima azienda a creare un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il test fallito del SLS (Space Launch System) della NASA, con i motori che avrebbero dovuto restare accesi per otto minuti salvo poi spegnersi dopo 60 secondi per un’avaria del sistema, è l’emblema di una corsa allo spazio diversa da come era iniziata, con i privati che diventano le colonne portanti del programma spaziale di un paese; nel caso americano vi sono alle guida gli uomini più ricchi del mondo, Elon Musk con la suae Jeff Bezos, il patron di Amazon, con la Blue Origin. Ma è della prima che parleremo in questo post; ormai azienda fidata dell’agenzia spaziale americana, quella di Elon Musk è passatastoria con la missione “Launch America” dello scorso maggio, fornendo agli astronauti americani e al governo statunitense un mezzo autonomo per raggiungere lo spazio, senza doversi più “appoggiare” ai russi. La prima azienda a creare un ...

corrado475 : RT @emi_bat: Un articolo sensato in diverse parti sui problemi dello #SpaceLaunchSystem. Almeno cita altri provider di lanci e non solo la… - emi_bat : Un articolo sensato in diverse parti sui problemi dello #SpaceLaunchSystem. Almeno cita altri provider di lanci e n… - vedanama : RT @ESA_Italia: Un piccolo estratto dall'attività extra veicolare in corso dove vediamo #NASA @AstroVicGlover agganciato al braccio robotic… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Un piccolo estratto dall'attività extra veicolare in corso dove vediamo #NASA @AstroVicGlover agganciato al braccio robotic… - ESA_Italia : Un piccolo estratto dall'attività extra veicolare in corso dove vediamo #NASA @AstroVicGlover agganciato al braccio… -

Ultime Notizie dalla rete : SpaceX alla Turismo spaziale, ecco i primi milionari in orbita sulla stazione internazionale grazie a SpaceX di Elon Musk Il Messaggero Guerra spaziale Musk-Bezos. "Inutili i satelliti di Amazon"

"Guerre stellari" tra i due uomini più ricchi del mondo. Elon Musk e Jeff Bezos non si sfidano soltanto per la palma di Paperone del globo, ma litigano pure su chi deve essere il re dello spazio. La b ...

La corsa all’internet mondiale fa litigare Musk e Bezos

DALL’INVIATO A NEW YORK. I due uomini più ricchi del mondo si stanno litigando il cielo. Letteralmente, nel senso che Elon Musk e Jeff Bezos si sono sfidati a colpi di carta bollata per i rispettivi p ...

"Guerre stellari" tra i due uomini più ricchi del mondo. Elon Musk e Jeff Bezos non si sfidano soltanto per la palma di Paperone del globo, ma litigano pure su chi deve essere il re dello spazio. La b ...DALL’INVIATO A NEW YORK. I due uomini più ricchi del mondo si stanno litigando il cielo. Letteralmente, nel senso che Elon Musk e Jeff Bezos si sono sfidati a colpi di carta bollata per i rispettivi p ...