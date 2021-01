“Sospesi”, il primo singolo in italiano di SISTA per Mad Records, in radio dal 29 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Sospesi”, il primo singolo in italiano di SISTA per Mad Records, è in radio dal 29 gennaio accompagnato da un elegante videoclip su YouTube. Lo stile musicale e la vocalità di SISTA, frutto di 25 anni di esperienza sul palco e di collaborazioni che spaziano dal teatro alla televisione, si collocano nel quadro della canzone d’autore italiana e incontrano la capacità di attualizzare in musica la realtà che stiamo vivendo. Ne scaturisce così una nitida fotografia del nostro tempo per il tramite di una canzone che riesce ad immortalare i nostri giorni, le nostre sfide e contraddizioni. “Sospesi” è il nuovo singolo di SISTA, nome d’arte della cantautrice Silvia Gollini. Dal 29 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021) “”, ilindiper Mad, è indal 29accompagnato da un elegante videoclip su YouTube. Lo stile musicale e la vocalità di, frutto di 25 anni di esperienza sul palco e di collaborazioni che spaziano dal teatro alla televisione, si collocano nel quadro della canzone d’autore italiana e incontrano la capacità di attualizzare in musica la realtà che stiamo vivendo. Ne scaturisce così una nitida fotografia del nostro tempo per il tramite di una canzone che riesce ad immortalare i nostri giorni, le nostre sfide e contraddizioni. “” è il nuovodi, nome d’arte della cantautrice Silvia Gollini. Dal 29 ...

Sista debutta in italiano con il suo ultimo singolo "Sospesi”, in radio dal 29 gennaio

Lo stile musicale e la vocalità di Sista, dopo 25 anni di esperienza sul palco e di collaborazioni che spaziano dal teatro alla televisione, si collocano nel quadro della ...

