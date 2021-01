Sospesa la prof che offese Jole Santelli dopo la sua morte | ' Per 6 mesi senza stipendio'

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Esultò sui social per ladi ed è stata. Paola Castellaro, la docente di ed ex attivista grillina che il 15 ottobre 2020 esultò per ladella governatrice calabrese è stata s ospesa ...

Esultò sui social per la morte di Jole Santelli ed è stata sospesa. Paola Castellaro, la docente di Genova ed ex attivista grillina che il 15 ottobre 2020 esultò per ...l provvedimento è arrivato alla fine di un procedimento disciplinare. Paola Castellaro, docente di Genova ed ex attivista grillina, non percepirà per 6 mesi lo stipendio ...