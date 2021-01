Sospesa dall’insegnamento la prof che esultò per la morte di Jole Santelli

Leggi su dire

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Paola Castellaro, la docente di Genova ed ex attivista grillina che il 15 ottobre 2020 esulto’ su Facebook per la morte della presidente della Calabria Jole Santelli, è stata sospesa dal servizio per sei mesi. Lo apprende l’Agenzia DIRE.