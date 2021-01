Sondaggio Masia, il partito di Conte al 10%: metà sono voti grillini. La crisi di governo ci guadagna solo il centrodestra (Di giovedì 28 gennaio 2021) Come sta influenzando il gradimento per i partiti questa crisi di governo al buio entrata in questi giorni nel vivo con le consultazioni al Quirinale? C’è un piccolo passo indietro delle forze di maggioranza. E cresce, seppure di poco, la Lega, secondo l’ultimo Sondaggio Emg-Acqua di Fabrizio Masia stamane ad Agorà: passa dal 23,7% della settimana scorsa al 24,1% di questa settimana. Perde invece lo 0,1 il partito Democratico, che passa dal 20,1% del 21 gennaio al 20% del 28. Stessa diminuzione registra Fratelli d’Italia, che passa dal al 16,4% al 16,1. Continua la caduta del Movimento 5 Stelle, che passa dal 14,1 al 14 di questa settimana. Forza Italia è sostanzialmente stazionaria passando dal 7,5 al 7,6, mentre il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, passa dal 4,1% al 4%da una ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Come sta influenzando il gradimento per i partiti questadial buio entrata in questi giorni nel vivo con le consultazioni al Quirinale? C’è un piccolo passo indietro delle forze di maggioranza. E cresce, seppure di poco, la Lega, secondo l’ultimoEmg-Acqua di Fabriziostamane ad Agorà: passa dal 23,7% della settimana scorsa al 24,1% di questa settimana. Perde invece lo 0,1 ilDemocratico, che passa dal 20,1% del 21 gennaio al 20% del 28. Stessa diminuzione registra Fratelli d’Italia, che passa dal al 16,4% al 16,1. Continua la caduta del Movimento 5 Stelle, che passa dal 14,1 al 14 di questa settimana. Forza Italia è sostanzialmente stazionaria passando dal 7,5 al 7,6, mentre ildi Matteo Renzi, Italia Viva, passa dal 4,1% al 4%da una ...

