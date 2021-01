Sondaggi politici: il centrodestra quasi al 50% (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cosa succederebbe se si andasse a elezioni oggi? Fabrizio Masia ad Agorà illustra i Sondaggi di EMG Acqua. La Lega, secondo le rilevazioni, guadagna quasi mezzo punto percentuale attestandosi oltre il 24%, che però ha “rubato” all’alleato Fratelli d’Italia. Infatti il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3% rimanendo comunque sopra i 16 punti percentuali. Forza Italia è stabile con un leggero rialzo: passa da del 7,5% al /,6%. Come fa notare Masia, anche includendo Cambiamo di Toti che ha l’1% dei consensi, il centrodestra è avanti sfiorando quasi il 50% nelle intenzioni di voto degli intervistati. Il centrosinistra, senza Italia Viva che da sola secondo le rilevazioni EMG Aqua supera il 4%, invece si ferma al 37%. Il Partito Democratico subisce meno perdite del Movimento 5 Stelle e scende appena dello 0,1%, restando ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cosa succederebbe se si andasse a elezioni oggi? Fabrizio Masia ad Agorà illustra idi EMG Acqua. La Lega, secondo le rilevazioni, guadagnamezzo punto percentuale attestandosi oltre il 24%, che però ha “rubato” all’alleato Fratelli d’Italia. Infatti il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3% rimanendo comunque sopra i 16 punti percentuali. Forza Italia è stabile con un leggero rialzo: passa da del 7,5% al /,6%. Come fa notare Masia, anche includendo Cambiamo di Toti che ha l’1% dei consensi, ilè avanti sfiorandoil 50% nelle intenzioni di voto degli intervistati. Il centrosinistra, senza Italia Viva che da sola secondo le rilevazioni EMG Aqua supera il 4%, invece si ferma al 37%. Il Partito Democratico subisce meno perdite del Movimento 5 Stelle e scende appena dello 0,1%, restando ...

