Somiglianza tra Beatrice Buonocore e Benedetta De Perna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l'esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest'oggi: Beatrice Buonocore mi ricorda un po' Benedetta De Perna (ex corteggiatrice di Gionatan Giannotti). LaMolisana Che ne pensate?

Lady Diana aveva molta attenzione per la moda e più volte ne è stato esaltato lo stile. Ma la principessa aveva anche un’abitudine particolare in fatto di abiti: li sottoponeva a riciclo creativo. Li ...

