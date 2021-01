Sole24Ore, sciopero contro Confindustria (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi il Sole24Ore non sarà in edicola per lo sciopero deciso dal comitato di redazione dopo che l’azienda ha deciso unilateralmente di mettere tre giornalisti del settimanale «Il» in cassa integrazione a zero ore per due anni: «si è rifiutata di accogliere qualsiasi ipotesi di riassorbimento nelle redazioni», denuncia il comunicato sindacale. Ieri anche le redazioni dell’agenzia del Sole 24 Ore, Radiocor Plus, e di Radio 24 hanno scioperato come segno di solidarietà. «Evidentemente i vertici di Confindustria pensano di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi ilnon sarà in edicola per lodeciso dal comitato di redazione dopo che l’azienda ha deciso unilateralmente di mettere tre giornalisti del settimanale «Il» in cassa integrazione a zero ore per due anni: «si è rifiutata di accogliere qualsiasi ipotesi di riassorbimento nelle redazioni», denuncia il comunicato sindacale. Ieri anche le redazioni dell’agenzia del Sole 24 Ore, Radiocor Plus, e di Radio 24 hanno scioperato come segno di solidarietà. «Evidentemente i vertici dipensano di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

LaraCrino : RT @AlessiaTrip: Ecco perché oggi al @sole24ore siamo in sciopero - pietro30199674 : RT @LeoWh1te_: Tre giornalisti del Sole24ore in cassa integrazione a zero ore per 24 mesi. Vi piaceva l'europeismo e non capivate i lavora… - Carmine13051963 : RT @LeoWh1te_: Tre giornalisti del Sole24ore in cassa integrazione a zero ore per 24 mesi. Vi piaceva l'europeismo e non capivate i lavora… - abitudinario : RT @durezzadelviver: Ecco un collaboratore del sole24ore che si esprime sullo sciopero come forma di lotta. - ditron99 : RT @durezzadelviver: Ecco un collaboratore del sole24ore che si esprime sullo sciopero come forma di lotta. -

Ultime Notizie dalla rete : Sole24Ore sciopero Comunicato sindacale Il Sole 24 ORE Sole24Ore, sciopero contro Confindustria

Oggi il Sole24Ore non sarà in edicola per lo sciopero deciso dal comitato di redazione dopo che l’azienda ha deciso unilateralmente di mettere tre giornalisti del settimanale «Il» in cassa ...

Sciopero al Sole 24 Ore, Fnsi accanto ai colleghi: «Da Confindustria inutile e pericolosa esibizione muscolare»

«Tre giornalisti vengono collocati in cassa integrazione a zero ore per 24 mesi per decisione unilaterale dell’azienda, che prima si è rifiutata di accogliere qualsiasi ipotesi di riassorbimento e poi ...

Oggi il Sole24Ore non sarà in edicola per lo sciopero deciso dal comitato di redazione dopo che l’azienda ha deciso unilateralmente di mettere tre giornalisti del settimanale «Il» in cassa ...«Tre giornalisti vengono collocati in cassa integrazione a zero ore per 24 mesi per decisione unilaterale dell’azienda, che prima si è rifiutata di accogliere qualsiasi ipotesi di riassorbimento e poi ...