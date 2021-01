Sole 24 Ore: Diritti Tv, Dazn in vantaggio, nessuna offerta da Amazon (Di giovedì 28 gennaio 2021) C’è grande attesa per la situazione dei Diritti tv della Serie A che, al momento, rappresentano un’importante voci nei bilanci delle società. Secondo quanto riporta il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo sono state aperte le buste e le sorprese non mancano: Al momento Dazn sarebbe in vantaggio su tutti, mentre Sky sarebbe indietro mentre non ci sarebbero offerte di Amazon. Diritti tv domestici della @SerieA per il triennio 2021/24. Aperte le buste con diverse sorprese. @Dazn IT avanza una fortissima candidatura insieme a Tim. @SkyItalia indietro. nessuna offerta di Amazon. Da verificare le cifre. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) January 28, 2021 Sky ha manifestato l’interesse per l’opzione canale ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) C’è grande attesa per la situazione deitv della Serie A che, al momento, rappresentano un’importante voci nei bilanci delle società. Secondo quanto riporta il giornalista del24 Ore Marco Bellinazzo sono state aperte le buste e le sorprese non mancano: Al momentosarebbe insu tutti, mentre Sky sarebbe indietro mentre non ci sarebbero offerte ditv domestici della @SerieA per il triennio 2021/24. Aperte le buste con diverse sorprese. @IT avanza una fortissima candidatura insieme a Tim. @SkyItalia indietro.di. Da verificare le cifre. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) January 28, 2021 Sky ha manifestato l’interesse per l’opzione canale ...

