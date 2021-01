Smartphone | come e quanto lo usiamo rivela la nostra paura di rimanere soli

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 gennaio 2021) «O loo me». È qualcosa che hai già sentito? Forse tu no, ma altre persone potrebbero averlo detto al partner. Èemergerebbe da un sondaggio condotto da OnePoll per conto di OnePlus. L’azienda di tecnologia mobile, infatti, si è appoggiata alla società di ricerche di marketing specializzata in polling online e mobile proprio per indagare il rapporto tra le persone e i propri smarphone, che a volte sembrano essere diventati più importanti dei partner reali. No, non (necessariamente) ci sono tresche online, ma ladie isolati ci ha reso (ancora) più dipendenti dallo. Si chiama Nomofobia e si è acuita nel corso dell’anno appena passato. È quasi superfluo ricordareil 2020 abbia condizionato, se non stravolto, la ...