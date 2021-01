Situazione Contagi, Galli: La Scuola non ha Ruolo Marginale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, si esprime sul tema Contagi covid-19, affermando che la Scuola ha un Ruolo importante per quanto riguarda la diffusione. “Quando si dice che la Scuola sia irrilevante non ci sto. Una metanalisi in 131 Paesi mostra che 28 giorni dopo la riapertura delle scuole Leggi su youreduaction (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, si esprime sul temacovid-19, affermando che laha unimportante per quanto riguarda la diffusione. “Quando si dice che lasia irrilevante non ci sto. Una metanalisi in 131 Paesi mostra che 28 giorni dopo la riapertura delle scuole

mirosantoro : Ma perché non spostare #Sanremo2021 a maggio? Quando molto probabilmente avremo una situazione migliore dal punto d… - DomenicoChiaro2 : @sunsetlovers12 @colas @Cinguetterai @dariofrance @robersperanza Si ma è abbastanza inutile citare un programma reg… - MelgerTina : @lucacozzuto @merlinoontheweb @giorgiogilestro Situazione RSA catalane 19-26/1/2021 Morti 207 Contagi 1028 20-27/… - CiociariaO : #Frosinone. Covid, nuovo boom di contagi: 194 con altri due morti. La situazione - NewSicilia : #Newsicilia #Coronavirus, la situazione #contagi in #Italia. Report di domani decisivo per i nuovi #colori delle #Regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Situazione Contagi Oltre 100 milioni di contagi. La situazione in Europa Avvenire Cluster in una rsa nel salernitano: 43 contagi tra ospiti e personale

43 tra ospiti e operatori di una casa di riposo di San Cipriano sono risultati positivi al coronavirus: in corso indagine epidemiologica sul focolaio.

"C’è un ragazzo positivo a scuola": assembramenti e caos davanti alla media Quinto Ennio a Lecce

L'allarme è scattato sulle chat Whatsapp dei genitori, che si sono precipitati in fretta a prelevare i loro figli da scuola ...

43 tra ospiti e operatori di una casa di riposo di San Cipriano sono risultati positivi al coronavirus: in corso indagine epidemiologica sul focolaio.L'allarme è scattato sulle chat Whatsapp dei genitori, che si sono precipitati in fretta a prelevare i loro figli da scuola ...