Siracusa, influencer denunciata per video su Tik Tok: istigazione al suicidio (Di giovedì 28 gennaio 2021) PALERMO – Una donna della provincia di Siracusa e' stata denunciata dalla polizia postale di Firenze per istigazione al suicidio. Scoperto un video su Tik Tok in cui lei e un uomo si avvolgevano il viso completamente con del nastro isolante rischiando il soffocamento e l'emulazione da parte dei giovani follower.

