Siracusa | influencer 48enne di TikTok denunciata per istigazione al suicidio | “Sfide estreme nei suoi video | rischio emulazione”

Un'influencer 48enne della provincia di Siracusa, attiva su TikTok, è stata denunciata dalla polizia postale di Firenze per istigazione al suicidio. La donna è finita nel mirino degli inquirenti per i suoi video con sfide estreme: in particolare, gli inquirenti hanno individuato durante un'attività di monitoraggio sul social network, un suo video con un uomo e una donna si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare. Il filmato era visibile a tutti gli utenti senza restrizioni e per questo altamente pericoloso, dal momento che sarebbe potuto essere oggetto di emulazione da parte di minori.

