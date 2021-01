"Sì, ieri notte mi ha chiamato Berlusconi". Luigi Vitali smaschera Conte in tv: "operazione europeisti", vergogna Chigi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luigi Vitali è il senatore di Forza Italia che mercoledì sera aveva annunciato il passaggio ai “responsabili europeisti”, salvo poi ripensarci in men che non si dica. Che cos'è successo da fargli ritirare così in fretta il supporto a Giuseppe Conte? Diverse spiegazioni sono state date dal diretto interessato in una telefonata avvenuta in diretta a L'aria che tira, con Myrta Merlino che è stata molto Contenta di poter avere un'esclusiva del genere su La7. “Vitali, rispetto a tanti nomi di responsabili che non conoscevamo, lei è stato sottosegretario alla Giustizia e coordinatore di Fi in Puglia, ha una storica politica importante. Che è successo?”, ha domandato la Merlino per rompere il ghiaccio. Il senatore azzurro non si è tirato indietro e ha offerto la sua versione dei fatti: “Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021)è il senatore di Forza Italia che mercoledì sera aveva annunciato il passaggio ai “responsabili”, salvo poi ripensarci in men che non si dica. Che cos'è successo da fargli ritirare così in fretta il supporto a Giuseppe? Diverse spiegazioni sono state date dal diretto interessato in una telefonata avvenuta in diretta a L'aria che tira, con Myrta Merlino che è stata moltonta di poter avere un'esclusiva del genere su La7. “, rispetto a tanti nomi di responsabili che non conoscevamo, lei è stato sottosegretario alla Giustizia e coordinatore di Fi in Puglia, ha una storica politica importante. Che è successo?”, ha domandato la Merlino per rompere il ghiaccio. Il senatore azzurro non si è tirato indietro e ha offerto la sua versione dei fatti: “Ho ...

