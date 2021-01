Si conoscono su Facebook ma l'amicizia diventa incubo. Le estorce 5mila euro, denunciato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pontremoli (Massa Carrara), 28 gennaio 2021 - E' finita male la relazione di un uomo 54cnne di Pontremoli e una donna 44enne della provincia di Rovigo. I due si erano conosciuti su Facebook nell'... Leggi su lanazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pontremoli (Massa Carrara), 28 gennaio 2021 - E' finita male la relazione di un uomo 54cnne di Pontremoli e una donna 44enne della provincia di Rovigo. I due si erano conosciuti sunell'...

LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Si conoscono su Facebook ma l'amicizia diventa incubo. Le estorce 5mila euro, denunciato #Massa #Carrara - qn_lanazione : Si conoscono su Facebook ma l'amicizia diventa incubo. Le estorce 5mila euro, denunciato #Massa #Carrara - colpo_di_scema : @demotivatrice10 O ma poi tutti loro li conoscono e ne esce fuori uno al giorno, su facebook non mi capitano mai queste cose, kissá perkè - AngeScardigno : RT @INerazzurro: Quando si parla di #GiornodellaMemoria in casa Inter si pensa ad Arpad Weisz. Ma c'è un'altra storia bellissima, quella Is… - cantafio88 : RT @INerazzurro: Quando si parla di #GiornodellaMemoria in casa Inter si pensa ad Arpad Weisz. Ma c'è un'altra storia bellissima, quella Is… -

Ultime Notizie dalla rete : conoscono Facebook Si conoscono su Facebook ma l'amicizia diventa incubo. Le estorce 5mila euro, denunciato La Nazione Si conoscono su Facebook ma l'amicizia diventa incubo. Le estorce 5mila euro, denunciato

Per i carabinieri si tratta di un "delinquente seriale" che aveva già recitato la stessa parte in altre occasioni ...

Chiavari: effetti covid sul commercio, incontro in diretta Facebook

Come sempre, però, c’è chi in un periodo di crisi vede aumentare le proprie capacità di business e chi, al contrario, risulta particolarmente danneggiato. Possiamo senza dubbio affermare che tra le ca ...

Per i carabinieri si tratta di un "delinquente seriale" che aveva già recitato la stessa parte in altre occasioni ...Come sempre, però, c’è chi in un periodo di crisi vede aumentare le proprie capacità di business e chi, al contrario, risulta particolarmente danneggiato. Possiamo senza dubbio affermare che tra le ca ...