Sformato patate e verza | le ricette Cotto e Mangiato

La ricetta Cotto e Mangiato dello Sformato di patate e verza con farcia di formaggio è la ricetta di oggi 28 gennaio 2021. Una delle ricette Cotto e Mangiato perfetta per tutta la famiglia, per il pranzo o la cena. patate e verza e poi anche un ripieno che può essere del formaggio che preferiamo, quello che abbiamo in frigo. Tessa Geliso suggerisce per lo Sformato di patate e verza il formaggio brie. Niente butto ma olio di oliva, però se preferiamo possiamo usare il burro, magari senza lattosio per chi è intollerante. Una delle ricette Cotto e Mangiato facili ma lo Sformato di patate ...

