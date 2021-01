Sfida social arriva anche a Napoli: figlio tenta il suicido, il padre se ne accorge e gli salva la vita (Di giovedì 28 gennaio 2021) Napoli. Le istigazioni al suicidio, sotto forma di challenge, corrono senza tregua sui social. A Napoli la prontezza di un padre è servita a evitare il peggio, distogliendo il figlio dal compiere un gesto estremo e insensato. Sfida social arriva anche a Napoli: figlio tenta il suicido, il padre se ne accorge e gli salva la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021). Le istigazioni al suicidio, sotto forma di challenge, corrono senza tregua sui. Ala prontezza di unè sera ere il peggio, distogliendo ildal compiere un gesto estremo e insensato.il, ilse nee glila L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

“Un profilo social è come una chiave che apre il mondo molto vario dei social network. Se hai un account hai una chiave che ti butta dentro un mondo dove c’è di tutto: contenuti di bambini, contenuti ...

TikTok, influencer siciliana denunciata per istigazione al suicidio: nastro sul viso per non respirare

Con il nastro adesivo trasparente aveva ricoperto l'intero volto, bocca e narici comprese, in modo tale da non poter respirare. Una sfida, quella che su TikTok tutti conoscono come challenge, ...

