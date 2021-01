Serie D e calciomercato, tutti gli ultimi movimenti ufficiali (Di giovedì 28 gennaio 2021) Serie D alle prese con il calciomercato. Diversi i movimenti nelle ultime ore. Come vice-allenatore trova posto in Serie D anche un ex-calciatore passato anche per la Serie A. Trattati giocatori esperti e nuovi talenti Il Pineto ha annunciato l’accordo con Leonardo Mastrippolito, difensore classe 2000, nato in provincia di Chieti. Calcisticamente è cresciuto nel Pescara, ma parte del suo periodo di “apprendistato” si è svolto anche nelle giovanili del Sassuolo. A dispetto della giovane età, il neo acquisto biancazzurro può già vantare oltre 40 presenze tra i professionisti, gettoni che il ragazzo si è guadagnato giocando per il Bisceglie e la Reggina. Un colpo lo batte anche il Ponte San Pietro, che rinforza la sua rosa con il ritorno di Matteo Sonzogni. Il centrocampista classe ’88 torna ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021)D alle prese con il. Diversi inelle ultime ore. Come vice-allenatore trova posto inD anche un ex-calciatore passato anche per laA. Trattati giocatori esperti e nuovi talenti Il Pineto ha annunciato l’accordo con Leonardo Mastrippolito, difensore classe 2000, nato in provincia di Chieti. Calcisticamente è cresciuto nel Pescara, ma parte del suo periodo di “apprendistato” si è svolto anche nelle giovanili del Sassuolo. A dispetto della giovane età, il neo acquisto biancazzurro può già vantare oltre 40 presenze tra i professionisti, gettoni che il ragazzo si è guadagnato giocando per il Bisceglie e la Reggina. Un colpo lo batte anche il Ponte San Pietro, che rinforza la sua rosa con il ritorno di Matteo Sonzogni. Il centrocampista classe ’88 torna ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie calciomercato Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport Infortunio Izzo: colpo alla testa, i tempi di recupero

Infortunio alla testa per Armando Izzo, out con la Fiorentina. Questa è la notizia arrivata in questi minuti riguardo alle condizioni del difensore del Torino, uscito malconcio per una forte botta all ...

UFFICIALE - Marley Akè è della Juventus. Tongya al Marsiglia. Giocatori valutati 8 mln di euro

La Juventus ha perfezionato l’accordo con l'Olympique Marsiglia per l'acquisizione a titolo definitivo di Marley Aké, attaccante classe 2001, che approda in ...

