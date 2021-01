Serie B | designazioni arbitrali 20a giornata di campionato | Chievo-Pescara a Santoro | Ascoli-Brescia…

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 1ªdi ritorno deldiB 2020/21 in programma sabato 30 gennaio.– BRESCIA h. 14.00CAMPLONERUGGIERI – DELLA CROCEIV: MERAVIGLIADomenica 31/01 h. 15.00SCARPA – MACADDINOIV: VOLPICITTADELLA – CREMONESE Domenica 31/01 h. 21.00MAGGIONIYOSHIKAWA – NUZZIIV: AMABILEEMPOLI – FROSINONE h. 14.00GHERSINIVONO – MOROIV: PRONTERALR VICENZA – VENEZIA Venerdì 29/01 h. 21.00AURELIANOBOTTEGONI – ROSSI C.IV: ILLUZZIPISA – REGGIANA h.16.00PATERNADEI GIUDICI – TRINCHIERIIV: ROBILOTTAPORDENONE – LECCE h. 14.00MASSAMONDIN – MUTOIV: MASSIMIREGGINA - SALERNITANA Lunedì 01/02 h. 21.00ABISSOCALIARI – CIPRESSAIV: PEZZUTOSPAL – ...

Neanche il tempo di mettersi alle spalle la Coppa Italia che già si torna a pensare al campionato. L'Aia ha ufficializzato le designazioni per la prima del girone di ritorno: ...Fabio Maresca sarà al Var per la sfida tra Samp-Juve. L'arbitro protagonista del confronto accesso con Conte non è stato dunque fermato ...