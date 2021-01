Serie A: Berardi e i suoi fratelli, ecco i migliori tiratori del campionato – ANALISI TATTICA (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da Mimmo Berardi a Lorenzo Insigne, ecco tutti i migliori tiratori della distanza al giro di boa del campionato di Serie ADopo un grande avvio di stagione in Serie A, il Sassuolo sta attraversando un momento complicato, con parecchi passi falsi nelle ultime gare. I neroverdi visti di recente sono una squadra fragile dietro e piuttosto sterili in avanti. Non è un caso che stia mancando Berardi per infortunio, giocatore che – oltre a essere il principale talento del Sassuolo – è anche (per ora) il tiratore dalla distanza più efficace del campionato.Nelle partite in cui i neroverdi faticano a trovare sbocchi e a sfondare, le conclusioni da lontano del numero 25 danno alternative alla manovra offensiva di De Zerbi. Con 4 gol segnati ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da Mimmoa Lorenzo Insigne,tutti idella distanza al giro di boa deldiADopo un grande avvio di stagione inA, il Sassuolo sta attraversando un momento complicato, con parecchi passi falsi nelle ultime gare. I neroverdi visti di recente sono una squadra fragile dietro e piuttosto sterili in avanti. Non è un caso che stia mancandoper infortunio, giocatore che – oltre a essere il principale talento del Sassuolo – è anche (per ora) il tiratore dalla distanza più efficace del.Nelle partite in cui i neroverdi faticano a trovare sbocchi e a sfondare, le conclusioni da lontano del numero 25 danno alternative alla manovra offensiva di De Zerbi. Con 4 gol segnati ...

InfoDeporiva : SERIE A ???? - FECHA 4: @BfcOfficialPage 3 (Roberto Soriano, Mattias Svanberg y Riccardo Orsolini) - @SassuoloUS 4 (D… - FredArizona : RT @IFTVofficial: Players with most goals after their first ?? Serie A games 64 - Montella 59- Hubner 54- Inzaghi 46- Balotellli 45- Caput… - GlangianGaetano : RT @IFTVofficial: Players with most goals after their first ?? Serie A games 64 - Montella 59- Hubner 54- Inzaghi 46- Balotellli 45- Caput… - Sompa__88 : RT @IFTVofficial: Players with most goals after their first ?? Serie A games 64 - Montella 59- Hubner 54- Inzaghi 46- Balotellli 45- Caput… - yoshi5477 : RT @IFTVofficial: Players with most goals after their first ?? Serie A games 64 - Montella 59- Hubner 54- Inzaghi 46- Balotellli 45- Caput… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Berardi Serie A: Berardi e i suoi fratelli, ecco i migliori tiratori del campionato – ANALISI TATTICA Calcio News 24 Serie A: Berardi e i suoi fratelli, ecco i migliori tiratori del campionato – ANALISI TATTICA

Da Mimmo Berardi a Lorenzo Insigne, ecco tutti i migliori tiratori della distanza al giro di boa del campionato di Serie A ...

Serie A, 20ª giornata: gli infortunati e i tempi di recupero

Fantacalcio, la Cartella Medica: condizioni dei calciatori delle 20 squadre di Serie A, chi recupera e chi no in vista del prossimo turno ...

Da Mimmo Berardi a Lorenzo Insigne, ecco tutti i migliori tiratori della distanza al giro di boa del campionato di Serie A ...Fantacalcio, la Cartella Medica: condizioni dei calciatori delle 20 squadre di Serie A, chi recupera e chi no in vista del prossimo turno ...