Sei Nazioni | Gavazzi “Italia giovane ma con voglia di vincere”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un’ma con tantadi. Alfredo, presidente della Federazionena rugby, presenta così la nazionale di Franco Smith, attesa al debutto nel Sei2021 in programma sabato 6 febbraio contro la Francia. “Questo è un torneo trasformato e in grossa difficoltà per la pandemia – ha spiegato il numero uno della Fir nella conferenza di presentazione degli azzurri – Quest’anno non avremo neppure il villaggio, ma faccio gli auguri alla nazionale: abbiamo bisogno di confermare la nostra crescita, il Seisarà un banco di prova per i giovani. Sono fiducioso, la nazionale potrà darci soddisfazione”. “Abbiamo lavorato tanto e oggi il gruppo è molto più preparato – ha dichiarato Franco Smith, ...