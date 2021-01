Secondo giorno di consultazioni al Colle, oggi tocca ai partiti. SPECIALE TG dalle 17 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Proseguono le consultazioni al Quirinale dopo i colloqui di ieri con i presidenti di Camera e Senato. Stamattina è il turno dei gruppi Misti di Camera e Senato e delle Autonomie. 'Abbiamo confermato ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Proseguono leal Quirinale dopo i colloqui di ieri con i presidenti di Camera e Senato. Stamattina è il turno dei gruppi Misti di Camera e Senato e delle Autonomie. 'Abbiamo confermato ...

Agenzia_Ansa : Secondo giorno di #consultazioni. Restano le distanze sul nome di #Conte. Saliranno al #Colle le delegazioni del… - Agenzia_Ansa : Secondo giorno di #consultazioni, Gruppo #Misto: 'Ok a #Conte' @quirinale #governo #ANSA - Agenzia_Ansa : #Governo, secondo giorno di #consultazioni - LA FOTODIRETTA @quirinale #ANSA - AgoraMagazLatin : Secondo giorno di consultazioni. Europeisti: 'Noi per Conte' - elissspwr : RT @_K1LLMYM1ND: disse che secondo lei un giorno della shoah si parlerà poco, se ne parlerà come una vecchia storia di fantasia, non dandon… -