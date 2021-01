Sebastian Vettel prova la Aston Martin, il nuovo look scatena l’ironia del web: “Come ti ha ridotto la Ferrari?” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sebastian Vettel oggi ha preso confidenza con la nuova monoposto, il web si è scatenato ironizzando sul suo nuovo look. Cinque anni dopo l’esordio con la Ferrari, Sebastian Vettel si siede su una nuova monoposto (la Aston Martin) con la voglia di dimostrare a tutti che il talento mostrato sulla Red Bull esiste ancora. Sì, perché in questi 5 anni da Ferrarista il pilota tedesco è passato da essere campione del mondo (4 volte di fila) ad essere un pilota in mezzo al gruppo. Troppo poco per uno Come lui che era abituato a vincere e per il quale era stato scomodato persino il paragone con sua maestà Michael Schumacher. Se è vero che negli ultimi 2 anni Leclerc gli è andato ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 gennaio 2021)oggi ha preso confidenza con la nuova monoposto, il web si èto ironizzando sul suo. Cinque anni dopo l’esordio con lasi siede su una nuova monoposto (la) con la voglia di dimostrare a tutti che il talento mostrato sulla Red Bull esiste ancora. Sì, perché in questi 5 anni dasta il pilota tedesco è passato da essere campione del mondo (4 volte di fila) ad essere un pilota in mezzo al gruppo. Troppo poco per unolui che era abituato a vincere e per il quale era stato scomodato persino il paragone con sua maestà Michael Schumacher. Se è vero che negli ultimi 2 anni Leclerc gli è andato ...

Eurosport_IT : Forse i sei anni in Ferrari sono stati un filo stressanti per Sebastian Vettel... ?????? #F1 - Corriere : Sebastian Vettel, il nuovo look colpisce i tifosi e anche la Formula 1 - Corriere : Sebastian Vettel, il nuovo look colpisce i tifosi e anche la Formula 1 - repubblica : Sebastian Vettel ha perso la Ferrari e anche i capelli - publish70628725 : Sebastian Vettel senza capelli: il nuovo look diventa virale -