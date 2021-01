Seat Tarraco - A listino la versione 2.0 TSI DSG 4Drive da 245 CV (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Seat aggiunge alla gamma italiana della Tarraco la versione 2.0 TSI 245 CV DSG 4Drive. Questa combinazione tra motore benzina, cambio automatico e trazione integrale è proposta con prezzi compresi tra 45.050 e 45.900 euro nelle varianti Xcellence ed FR, ma grazie alla promozione prevista dalla Casa e dalla rete i prezzi scendono fino a 38.400 euro. 245 CV e 228 km/h. Il motore 2.0 turbo benzina da 245 CV e 370 Nm è abbinato esclusivamente al cambio automatico Dsg a sette marce e alla trazione integrale. In questa configurazione, la Suv spagnola è in grado di toccare i 100 km/h da fermo in 6,2 secondi con una punta massima di velocità di 228 km/h, mentre il consumo medio, calcolato nel ciclo Wltp, è compreso tra 8,4 e 9,2 l/100 km con emissioni di CO2 di 191-208 g/km. I due allestimenti top. La ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laaggiunge alla gamma italiana dellala2.0 TSI 245 CV DSG. Questa combinazione tra motore benzina, cambio automatico e trazione integrale è proposta con prezzi compresi tra 45.050 e 45.900 euro nelle varianti Xcellence ed FR, ma grazie alla promozione prevista dalla Casa e dalla rete i prezzi scendono fino a 38.400 euro. 245 CV e 228 km/h. Il motore 2.0 turbo benzina da 245 CV e 370 Nm è abbinato esclusivamente al cambio automatico Dsg a sette marce e alla trazione integrale. In questa configurazione, la Suv spagnola è in grado di toccare i 100 km/h da fermo in 6,2 secondi con una punta massima di velocità di 228 km/h, mentre il consumo medio, calcolato nel ciclo Wltp, è compreso tra 8,4 e 9,2 l/100 km con emissioni di CO2 di 191-208 g/km. I due allestimenti top. La ...

