«Se mi saluti mi lancio dalla finestra». Altro video killer su TikTok, denunciata influencer siciliana (Di giovedì 28 gennaio 2021) Neanche la tragedia della piccola Antonella, a Palermo, ha fermato la proliferazione di video pericolosi su TikTok e anche le minacciate chiusure dei canali dei minorenni, annunciate dal Garante della Privacy, sono state attuate. Ieri una influencer siciliana, molto nota su TikTok, è stata denunciata per istigazione al suicidio dalla polizia postale di Firenze, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Fabio Di Vizio, della Procura fiorentina, a seguito di una complessa e delicata attività d'indagine. Si tratta di una quarantottenne della provincia di Siracusa, una cosiddetta influencer di TikTok. La sfida del blocco del respiro della influencer su TikTok

