Se Biden svolta verso il green

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dal primo giorno di insediamento il presidente Joee la vice presidente Kamala Harris hanno dimostrato di voler fare sul serio se si tratta di clima.ha firmato un ordine esecutivo per rientrare nell’Accordo di Parigi sul clima, ha revocato il permesso federale all’oleodotto Keystone Xl e ha avviato un percorso – inevitabilmente molto lungo – per invertire quattro anni di rollback ambientali sotto l’amministrazione Trump. Gli Stati uniti, quindi, rientreranno nell’Accordo il 19 febbraio, 107 giorni dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Tg3web : Arriva la svolta netta del presidente degli Stati Uniti Biden sulla lotta ai cambiamenti climatici - TommyBrain : Svolta Biden, il clima un problema di sicurezza nazionale' - IacobellisT : Svolta Biden, il clima un problema di sicurezza nazionale' - seneca4949 : Svolta 'green': Biden firma i decreti sul cambiamento climatico, furiosa l'industria petrolifera - Enrico_Liano : RT @serenel14278447: Svolta Biden, il clima un problema di sicurezza nazionale -

Il colosso di Detroit prevede di investire 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni in veicoli elettrici e autonomi. Obiettivo: diventare a emissioni ...