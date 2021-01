Scurati, Milano no smoking e gli ideali palingenetici (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo scrittore Antonio Scurati è intervenuto due volte sul Corriere della sera in questi giorni per mostrare le problematicità, diciamo così, di una scelta, pur dettata forse da nobili principi, quale è quella assunta dal Comune di Milano, tesa a evitare il fumo anche per strada. Il problema sta nel fatto che questa scelta “proibizionista” entra in contraddizione con il principio della libertà individuale, che non può considerati alla stregua di altri principi essendo, né più né meno, che quello su cui si fonda la nostra civiltà. Scurati nel secondo intervento ha risposto da par suo alle obiezioni mossegli da un gruppo di scienziati fautori del provvedimento, i quali hanno aggiunto un’ulteriore problematicità a quelle già sul tappeto: fino a che punto la scienza, in questo caso quella medica, può determinare i nostri comportamenti? Non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo scrittore Antonioè intervenuto due volte sul Corriere della sera in questi giorni per mostrare le problematicità, diciamo così, di una scelta, pur dettata forse da nobili principi, quale è quella assunta dal Comune di, tesa a evitare il fumo anche per strada. Il problema sta nel fatto che questa scelta “proibizionista” entra in contraddizione con il principio della libertà individuale, che non può considerati alla stregua di altri principi essendo, né più né meno, che quello su cui si fonda la nostra civiltà.nel secondo intervento ha risposto da par suo alle obiezioni mossegli da un gruppo di scienziati fautori del provvedimento, i quali hanno aggiunto un’ulteriore problematicità a quelle già sul tappeto: fino a che punto la scienza, in questo caso quella medica, può determinare i nostri comportamenti? Non ...

