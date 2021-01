Scuole superiori in Campania, l’indicazione di De Luca: “In classe il 50% degli alunni” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuove indicazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca in merito alla riapertura delle Scuole secondarie di secondo grado in Campania. Il presidente nel nuovo provvedimento raccomanda ai Dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche. Dal 1 febbraio torneranno infatti a scuola anche gli istituti superiori di secondo grado. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuove indicazioni del presidente della Regione Vincenzo Dein merito alla riapertura dellesecondarie di secondo grado in. Il presidente nel nuovo provvedimento raccomanda ai Dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche. Dal 1 febbraio torneranno infatti a scuola anche gli istitutidi secondo grado. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Scuole superiori Riapertura scuole superiori, dove si rientra il 1° febbraio. Dad in regioni rosse, gli ultimi aggiornamenti Orizzonte Scuola Scuola e Covid in Puglia, ecco le linee guida della Regione per la ripartenza in presenza da lunedì

Il piano approvato dalla giunta regionale prevede team sanitari scolastici, test a tappeto del personale da ripetere ogni 14 giorni e la loro vaccinazione, una volta giunta la Fase 2 della campagna va ...

Parma: online la campagna di comunicazione promossa da TEP e SMTP in concomitanza con la ripresa delle lezioni in presenza

(FERPRESS) – Parma, 28 GEN – E’ online da qualche giorno la campagna di comunicazione promossa da TEP e SMTP in concomitanza con la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori di Parma. L ...

