Scuola | così cambia il PEI | come sarà il nuovo piano dedicato agli alunni con disabilità

Leggi su chedonna

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dal prossimo anno scolastico entrerà in funzione una versione aggiornata del PEI, per lailEducativo Individualizzato: scopriamo cosaIl 2021 è iniziato con una novità importante per tutti i bambini con, le loro famiglie e gli insegnanti che li seguono a. É arrivato infatti ilmodello nazionale del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it